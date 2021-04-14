Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ Projesi'nde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah" ifadesini kullandı.