Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı: Tüm hastaneler ve sağlıkçılar vandalizm tehdidi altında

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sivas'ta sağlık çalışanlarının uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı, 'Sağlıkçılar canlarını Kovid-19'dan mı korusunlar, bu eşkiyalardan mı?'' diye sordu.

Öz Sağlık İş Sendikası, Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakınlarının sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine saldırması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Sendika Devlet Sert, sağlıkta şiddete yönelik acil tedbir alınmazsa tüm hastanelerin ve sağlık ordusunun vandalizm karşısında tehdit altında olduğunu söyledi ve "Sağlık çalışanları canlarını Kovid-19’dan mı korusunlar, bu eşkıyalardan mı?” ifadesini kullandı.

Hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının Ramazan ayında da hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Sert, şöyle devam etti:

"Hemen iftar öncesi yaşanan bu terör karşısında artık etkili tedbirlerin bir an önce alınması gereğini yeniden hatırlatıyoruz. Sağlıkçılar ve sağlık işyeri çalışanlarının canlarına kast eden bu tutum davranışlar karşısında etkili cezai yaptırımlar gelmediği sürece olayların önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Pandeminin yeniden zirve yaptığı şu dönemde sağlık çalışanları canlarını hangisinden koruyacak? İftar yapma fırsatı bulamadan saldırıya uğrayan sağlık personeline ve güvenlik personeline geçmiş olsun diyor, bu konudaki duyarlılığını raporlarla yetkililere duyuran bir sendika olarak hukuki süreci takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."