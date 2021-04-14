Din görevlileri de Kovid-19 aşı önceliği istedi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Din görevlilerinin de öncelikli gruplar arasına alınmasına dair taleplerini sendika olarak Sağlık Bakanlığı'na ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem yazılı hem sözlü bir şekilde ilettiklerini belirten Ünal, şunları söyledi:

"Şu anda bu virüsün ortadan kalkmasının en önemli sebebi aşının yayılmasıdır. Şu anda belli kesimlerde, sağlıkçılarla, öğretmenlerle ilgili bir aşılama yapılmakta. Din görevlileri halkla iç içe. Her kesimin geldiği camilerde, özellikle kapalı mekanlar olduğu için cemaatle temas halindeler. Evde de çoluğu çocuğu olabilir, taşıyıcı durumuna düşebilir.

'Şu ana kadar olumlu bir cevap gelmedi'

O sebeple biz din görevlilerinin öncelikli gruplar arasına alınmasını talep ettik. Şu ana kadar olumlu bir cevap gelmedi. Aracılığınızla bir kez daha talep etmiş olalım."

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, imamlara da koronavirüs aşısı yapılmasını isteyerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan talepleri konusunda yanıt beklediklerini açıkladı.https://t.co/595FJDJRmF pic.twitter.com/zUvaFhz1d5 — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) April 14, 2021

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