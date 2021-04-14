Selçuk Bayraktar: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Kanada’dan SİHA parçaları aldığına yönelik medyada yer alan haberlere Twitter'dan yanıt verdi.
Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 13, 2021
Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum;
Yine de
Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 https://t.co/dZdiQbwpLr
Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik 29 askeri ihracat lisansının iptal edildiğini açıklamıştı.
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