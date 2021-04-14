Selçuk Bayraktar: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi.



Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum;

Yine de

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