Akşener: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Akşener, "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" cevabını verdi.

Akşener, "Sizin de gönlünüz adaylıktan yanaydı" şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugüne kadar ben öyle bir şey demedim. Duydunuz mu ağzımdan? Biz, millete odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum.

'Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz'