Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a geldi. Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün için planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle yarına ertelendi. Ancak Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesini ertelemedi.

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Dendias, Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti.

Dendias, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la telefonda görüştüğünü, Dendias'ın Ankara ziyaretinin yarın gerçekleşeceğini aktarmıştı.