Altun'dan 'İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun' diyen Hollandalı siyasetçi Wilders'a tepki: Irkçılığı durdurun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Geert Wilders'ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun" ifadelerini kullandı.
HEARTLESS @geertwilderspvv IS RACIST, FASCIST AND EXTREMIST.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 13, 2021
ISLAM CONDEMNS ALL.
STOP RACISM! pic.twitter.com/NPPHIKBJdS
Aşırı sağcı Wilders, paylaşımında İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığını savunarak "İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun" ifadesini kullanmıştı.
Stop islam. Stop #Ramadan— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 12, 2021
Freedom. No islam. pic.twitter.com/YU1IBXDlGu
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