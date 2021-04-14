Altun'dan 'İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun' diyen Hollandalı siyasetçi Wilders'a tepki: Irkçılığı durdurun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders'ın Ramazan ayıyla ilgili paylaşımına, sosyal medyadan, videolu mesajla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Geert Wilders'ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun" ifadelerini kullandı.

HEARTLESS @geertwilderspvv IS RACIST, FASCIST AND EXTREMIST.



ISLAM CONDEMNS ALL.



STOP RACISM! pic.twitter.com/NPPHIKBJdS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 13, 2021

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Aşırı sağcı Wilders, paylaşımında İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığını savunarak "İslam'ı ve Ramazan'ı durdurun" ifadesini kullanmıştı.

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