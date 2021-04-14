Kızını damdan sarkıtarak bağırdı: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Adana'da Mustafa A. isimli şahıs kendisine büyü yapıldığını iddia ederek tek katlı evinin damına çıktı. 4 yaşındaki kızını aşağı atacağını söyleyen Mustafa A., "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diye bağırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp 4 yaşındaki kızını aşağı atacağını söyledi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa atan Mustafa A.'yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., "Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diyerek çocuğunu damdan sarkıttı. Korkuya kapılan küçük kız, "Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba" diyerek ağladı.

Bir süre sonra Mustafa A.’nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.’nin, kızı bırakıp teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tutmaya başladı. Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verdi. Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torununu kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.’yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Kızını alıp ambulansa koşan Eda A. gözyaşlarına boğuldu. Evden çıkarılan Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.