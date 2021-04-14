Koca: En çok vaka artışı Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu" bilgisini veren Koca, Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleştiğini duyurdu.

Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadesini kullandı.

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiov — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021

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