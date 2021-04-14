İmamoğlu: Benim evimde şu anda herkes Kovidli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbir kararlarını değerlendirirken "Hastalığın ne denli arttığını hepimiz biliyoruz. Benim evimde şu anda herkes Kovidli neticede" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Ben onlardan ayrı yaşıyorum şu anda" bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, İstanbul'a ziyarete gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti.

Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, devam eden çalışmalar ile ilgili İmamoğlu'na bilgi verdi. Daha sonra İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre test sürüşü sırasında konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bir avantajı şu, bu yıl içinde 3 durağı kapsayan bir bölümünü açmış olacağız. Tabii bu hattımız, Ataköy'den başlıyor ve İkitelli'ye kadar önemli bir hattımız. Günde 500 bin yolcu hedefliyoruz burada. Ve bu hat aynı zamanda birçok hattı kesiyor. En başta Marmaray'la birleşiyor Ataköy'den. M3 hattındayız, artı metrobüs, Kirazlı-Halkalı hattımız var, Mahmutbey-Esenyurt… Böyle birçok hattı da içine alan Güney-Kuzey hattında, İstanbul'un birçok hattını kesen önemli bir hat. İyi ilerliyor, arkadaşlarımız sıkı değişimler yaptı. Keyifli bir hattımız. Yük alan bir hattımız olacak.

'En yakın zamanda burayı İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz'

Başta Küçükçekmece en kalabalık yerlerden biri. Aynı zamanda basın ekspres yolundaki aktif ticari aksın da yükünü alan bir hat olduğu için, Bakırköy'den, Bahçelievler'den, Bağcılar'dan Başakşehir'e kadar çok yoğun bir nüfusu kapsayan bir hattımız. İnşallah en yakın zamanda burayı İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz. Kısmi açılmalara karar vermemiz, bitmiş bölümleri açmakla o bölümde bile trafiğin hafiflemesini sağlamak bizim için çok kıymetli. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilk test sürüşünü yapıyoruz. Biliyorum ki Belediye Başkanımızın da Adana'da yoğun bir metro hazırlığı var. Dolayısıyla bu keyfi beraber tadalım istedik. Hattımızı mayıs sonunda açıyoruz. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümünde ilk üç duraklık bu bölümü de İstanbullulara açmış olacağız."

'Mecidiyeköy istasyonundaki tespitler devam ediyor'

Mecidiyeköy İstasyonundaki problemle ilgili olarak ise İmamoğlu, "Tetkikler devam ediyor, ayrıca hukuksal tespitler de devam ediyor. Firmalar sürecin içine girdiler eksiklikler, orada yapılan hata nedir onu analiz için. Biz aynı zamanda kendi bünyemizde bilir kişi tespiti yaptık. O bilirkişilerle, üniversite desteği ile beraber sürecin içindeyiz. Yani şu anda net bir bilgi vermiyorum. Çünkü işin analiz kısmı sürüyor. Çok yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi düşünüyoruz. Ama şu bir gerçek, tümden idari bir boşluk, denetim boşluğu ve yapımcı firmaların da titiz davranmamalarından kaynaklı bir sorun var" ifadelerini kullandı.

'Şu anda ne yazık ki görüşmüyoruz'

Koronavirüs salgını ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, tedbirlerin alınmasında geç kalındığını söyledi. İmamoğlu, "Korona tedbirleriyle ilgili, bulunduğum bütün ortamlarda, mülki amirimizin, bakanımızın olduğu bütün ortamlarda şunu hep söyledim: Aklın ve bilimin sesi, bize hep doğru yolu gösterir. Ne yazık ki birçok hamlede geç kalıyoruz. Şu anda da yaşanan buna benzer bir durum. Hastalığın ne denli arttığını hepimiz biliyoruz. Benim evimde şu anda herkes Kovidli neticede" ifadesini kullandı.

Temaslı ve sokakta olması ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Ben, onlardan ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık 15 gündür tedbirliyiz. Kızımın öğretmeniyle başlayan bir süreç vardı; kızımla başlayan, eşimle devam eden. Ben de 3 günde bir test oldum. Negatif olduğu için zaten cenazeye gittim. Cenazeden bir gün önce de test oldum. Allah’a şükür, ben iyiyim. Demek ki ben iyi tedbir almışım. Şu anda ne yazık ki görüşmüyoruz. Eşim, cenazeye de gelemedi. Çok üzüldü. İyiye gidiyorlar. Hepsi çok iyiler. Kızım zaten çok hızlı atlattı. Hiçbir şey yaşamadı diyebilirim. Kaynağı kızım oldu ama hiçbir şey yaşamadı. Allah şifa versin. Hastaneler dolu. Çok hasta var" diye konuştu.