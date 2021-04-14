Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Montrö'yle yakından uzaktan alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Bunun Montrö'yle yakından uzaktan alakası yok. Montrö İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri adlı etkinlik kapsamında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Burada Kanal İstanbul'la bağlantılı olarak yöneltilen "Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "42, 43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte de tabii Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe bu süreçler... Hepsi bizim kudretimizde" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bunun Montrö'yle yakından uzaktan alakası yok. Montrö İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montrö'yle yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.

Kanal İstanbul'u, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanalİstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor.



İnşallah Kanalİstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. pic.twitter.com/Ag1AUq5R0p — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

​İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yaparız

Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin de konuştu. "İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibariyle ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasımız reddediyor mu? Reddediyor. Kabul etmiyor. Bizim burada üzerinde durmamız gereken 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetle ilgili yasa" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz."

#KütüphaneSöyleşileri'nde bir kardeşimiz, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, hükümetimizin kadın hakları konusunda bir fikir değişikliğine gittiğine işaret olup olmadığını sordu.



Cevabımız: pic.twitter.com/12BcmThznO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

​'Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz'

Erdoğan, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye eleştirilerini burada da sürdürdü. "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?" diye soran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde alışkanlık haline bu işi getirmiş olanlar var. Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama kalkıp da 104 tane koordine olan, aynı düşünce kalıbı içerisinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberliği, huzuru noktasında bunu teminle sorumlu olan bir insan olarak tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç zaten tamamen yargıya ait olan bir süreçtir."

#KütüphaneSöyleşileri’nin bir diğer sorusu emekli amiraller bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgiliydi.



Genç kardeşlerime anlattım: pic.twitter.com/0Dc3IMAeiM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

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