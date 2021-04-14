Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 8'i CHP ve 2'si HDP olmak üzere 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında AK Partili 316 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu daha önce partisinin ‘dokunulmazlıkların kalkması’ konusunda duruşunun net olduğunu belirtmiş ve kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkların kalkması gerektiğini ifade etmişti.