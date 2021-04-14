Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamasını protesto etti

ABD’nin Karadeniz’e 4 Mayıs’a kadar kalmak üzere 2 savaş gemisi gönderme kararı Türkiye’de protesto edildi. Dolmabahçe’de bir araya gelen gençlik örgütleri, “Ukrayna yönetimi, ABD ve AB'nin yönlendirmesi sonucu Rusya ve Donbass'a karşı saldırgan savaş politikaları yürütüyor” dedi.

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkacağını açıklaması Türkiye’de protestolarla karşılandı.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe’de bir araya gelen üniversiteli gençler, ABD’nin bu hamlesini 'emperyalist saldırganlık' olarak nitelendirdiler.

‘ABD, barışın ve özgürlüğün en büyük düşmanı’

Yapılan ortak açıklamada, “Ukrayna yönetimi, ABD ve AB'nin yönlendirmesi sonucu Rusya ve Donbass'a karşı saldırgan savaş politikaları yürütüyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin bölgedeki hamlelerinin 'yıkım getireceği' belirtildi ve 'barışın ve özgürlüğün en büyük düşmanı' olduğu vurgulandı:

“ABD bir ülkeye sömürü, yoksulluk ve savaş dışında hiçbir şey götüremez. ABD barışın ve özgürlüğün en büyük düşmanıdır. Emperyalizmin Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve Yugoslavya'ya yönelik saldırıları sonucunda katledilen milyonlar ABD'nin bölge halkları açısından ne demek olduğunu en net biçimde göstermektedir.”

Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermesini 6. Filo'nun 1968'de denize döküldüğü yerde, İstanbul Dolmabahçe'de protesto etti. https://t.co/apiHS3FyT2 pic.twitter.com/WdaZsVkdow — Erkin Öncan (@erknoncn) April 14, 2021

'ABD'ye 'dur' demek yaşamsal önemdedir’

“ABD emperyalizmine karşı sessiz kalmamak ve bütün imkanlarla mücadele etmek yaşamsal önemdedir. Dünya halklarının gözleri önünde savaşlar çıkarılmaktadır. Buna “dur” demek özgürlükten, bağımsızlıktan ve barıştan yana olan herkesin görevidir” diyen üniversitelilerin, ABD’ye karşı 'Yankee, go home', 'ABD Karadeniz’den defol', 'Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo’yu unutmayın' sloganlarını da attıkları görüldü.

Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamasını protesto etti © Sputnik

Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamasını protesto etti © Sputnik

Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamasını protesto etti © Sputnik

Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamasını protesto etti © Sputnik 1 / 4 © Sputnik Gençlik örgütleri, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi yollamasını protesto etti

'ABD saldırganlığına boyun eğmeyeceğiz'

Eylemleriyle ilgili Sputnik’e konuşan öğrencilerden Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi Gökçe Yılmaz, "Biz burada, geçmişte de olduğu gibi ABD emperyalizmini kendisine kıble bellemiş işbirlikçilere karşı gençliğin hala aynı dirençle durduğunu ve ABD saldırganlığına boyun eğmeyeceğini söylemek için buradayız" dedi ve 1968'de '6. Filo defol' diyenlerin kaldığı yerden devam ettiklerini' açıkladı.

'Türkiye de dahil edilmeye çalışılıyor'

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği'nden Evrim Saldıran da, "ABD emperyalizminin Karadeniz'de uygulamaya çalıştığı bir savaş çığırtkanlığı söz konusu. Türkiye de bu gündem üzerinden dahil edilmeye çalışılıyor. Boğazların ABD gemilerine açılması aynı zamanda iktidarın emperyalizmle uyumlu politikalarının devamı niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

​'Direnen halkların yanındayız'

Devrimci Gençlik Dernekleri'nden (DGD) Elif Üçerli de, "Türkiye'nin anti emperyalizm söylemine gençler inanmıyor, hükümet ABD ile işbirliği içerisinde ve gemilerin geçişi de bunun ispatı niteliğinde. ABD Karadeniz'de bir saldırı politikası uyguluyor, Ortadoğu'daki gibi bir yıkımı Karadeniz'de de gerçekleştirmek istiyor. Biz direnen halkların her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

'Gençliğin bir arada hareket etmesiyle değiştirilebilecek bir şeyler var'

Sol Parti'den Sarya Toprak ise, "Gençlik geçmişte 6. Filo geldiğinde de aynı tepkiyi gösterdi, bugün de emperyalizme ve ABD'ye karşı gençlik bir arada. Gençliğin bir arada hareket etmesiyle değiştirilebilecek bir şeyler var. Biz ABD'ye de, ABD ile işbirliğine de müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, Sol Parti Gençliği, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Devrimci İşçi Partisi (DİP) üyesi öğrenciler katıldı.