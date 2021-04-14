Halkın Kurtuluş Partisi'nden ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermesine tepki

Halkın Kurtuluş Partisi ABD'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndermesini protesto ettiği basın açıklamasında "ABD emperyalizmi, hangi hak ve güçle, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin arasında yaşananlara karşı ülkesinin savaş gemilerini Karadeniz’e göndermektedir?" ifadeleri kullanıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi, Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD savaş gemilerinin boğazlardan geçip Karadeniz'e gitmesini protesto etti. Basın açıklamasında "Gerek kanlı zalim ABD’nin Savunma Bakanlığının, gerekse dünyanın bu baş hayduduna hizmette sınır tanımayan AKP’gillerin resmi açıklamalar yoluyla belirttikleri gibi, bugün ve yarın ABD emperyalizminin iki savaş gemisi ülkemizin Boğazlarından geçerek Karadeniz’e gidecek" ifadeleri kullanıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi, Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermesini protesto etti. pic.twitter.com/5cN2Pl9YTf — Burcu Okutan (@burcuokutann) April 14, 2021

ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçme amacının Ukrayna'ya destek olduğunun altının çizildiği açıklamada "Bu iki geminin Karadeniz’e geçme amacı, kendisinin rakibi olan ve bugün Ukrayna ile savaş aşamasına gelen Rusya’ya karşı gövde gösterisinde bulunmak, safına çekmek istediği Ukrayna’ya ise 'Sen Rusya’ya kafa tutmaya devam et, çünkü arkanızda biz varız' demektir" denildi.

'ABD emperyalizmi, hangi hakla, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta olan Karadeniz’e savaş gemilerini göndermektedir?'

Açıklamada "ABD emperyalizmi, hangi hak ve güçle, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin arasında yaşananlara karşı ülkesinin savaş gemilerini Karadeniz’e göndermektedir?" denilerek "ABD Emperyalizmi 'kan kokusu almış bir köpekbalığı' gibi dünyanın neresinde bir olay gerçekleşse kanlı ayaklarını oraya basar. Bugün de ABD Emperyalizmi Rusya ve Ukrayna arasındaki 'Donbass' bölgesinden kaynaklanan gerilimi fırsat bilerek iki adet savaş gemisini Montrö Sözleşmesi ile kontrolünü almış olduğumuz Boğazlarımızdan geçiriyor. ABD Emperyalizminin bunu yapmaktaki tek amacı, zaten yeterince gergin olan bölgede küçük bir kıvılcımla başlayabilecek savaşa körükle koşmaktır. Çünkü ABD Emperyalizmi sadece savaştan, sömürüden ve kandan anlar, bunlardan beslenir. Yoksa herhangi bir halkı düşünmez, onun iyiliğini istemez" ifadeleri kullanıldı.

'Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!' ve 'Katil ABD Ülkemizden ve Karadeniz’den Defol!' sloganlarının atıldığı basın açıklamasında "ABD emperyalistlerinin boğazlarımızı savaş gemileri için 'kısa yol' olarak görmesine karşı, batılı emperyalistlere karşı elde silah savaşarak kazandığımız denizlerimizden, topraklarımızdan emperyalist çıkarları için güle oynaya geçmesine karşı buradayız! ABD Emperyalizminin saldırganlığına karşı buradayız" ifadeleri