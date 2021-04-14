İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da metrobüs duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Duraklardaki yoğunluk drone ile görüntülendi. Görüntülerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği de görüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 19.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen kişiler, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Duraklardaki dikkat çeken yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Durakta bekleyen kişiler metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'te sona ereceğini açıklamıştı.