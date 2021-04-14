Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. CNN Türk'te yer alan habere göre İnce’nin evden hastaneye götürüldüğü ve tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

İnce, 12 Nisan tarihinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.



