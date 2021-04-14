Mesai bitimi sonrası evlerine gitmek için E5 Karayolu üzerinde bulunan Ayvansaray otobüs durağına gelen yolcular, uzun süredir otobüsün gelmediğini iddia etti.
Ayvansaray’da yolculardan ‘gelmeyen otobüs’ tepkisi https://t.co/J2z0wMB6w5 pic.twitter.com/guYPzIJ9Fl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 14, 2021
Bunun üzerine otobüsü bekleyen kişiler, yolu araç trafiğine kapatarak araçların geçişine izin vermedi.
Yolcular, durağa yanaşan başka otobüs şoförlerine ise, bekledikleri araç gelmediği için tepki gösterdi.
Yolun kapanması sonrası sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, kısa süre yolcular ile konuşarak yolu tekrar araç trafiğine açtı.
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