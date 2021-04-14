Rusya Başkonsolosluğu’ndan kaza mağduru Rus turistlerin durumu ile ilgili açıklama

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, geçen cumartesi Konya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki turistin hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Konsolosluğun bir yetkilisinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre geçen cumartesi Konya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki turist halihazırda hastanede tedavi görüyor, ikisinin de durumu stabil olarak değerlendiriliyor.

Yetkili, “14 Nisan durumu itibarıyla Konya ilinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki Rus, doktor gözetiminde kalmaya devam ediyor. Pazar günü Antalya'da bir hastaneye sevk edildiler, burada tedavileri devam ediyor. Doktorlar durumlarını stabil olarak değerlendiriyor” diye konuştu.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu 10 Nisan’da Sputnik’e yaptığı açıklamada Konya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 1 Rus turistin hayatını kaybettiği, 26 turistin da yaralandığı kaza ile ilgili bilgi paylaşmıştı.