Kastamonu CHP il binasına asılan '256 kağadın yarısını nettiniz?' yazılı afiş, polis tarafından indirildi

CHP Kastamonu İl Başkanlığı, valilik tarafından kaldırılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin yerine "256 kağıdın yarısını nettiniz. Deyivesenize?" yazılı yenisini astı. Afiş, daha sonra polis tarafından indirildi.

CHP örgütlerinin astırdığı "128 milyar dolar nerede?" afişleri kaldırılmış, bazı bölgelerde afişler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılmıştı.

Bazı bölgelerde ise indirilen afişlerin yerine yenisi asıldı.

CHP Kastamonu İl Başkanlığı binasından sökülen "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişin yerine "256 kağıdın yarısını nettiniz. Deyivesenize?" yazılı afiş asıldı.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, dün söz konusu afişin parti binasına müdahale edilerek sökülmesine şu ifadelerle tepki göstermişti: "Sıkı yönetim dönemlerinde olduğu gibi Türkiye’ye yakışmayan uygulamalar yaşanıyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz."

İl Başkanlığı'nın astığı yeni afişin de kaldırıldığı öğrenildi.

Hukuksuzlukta Nirvana! Kastamonu Emn. Müdürlüğü, "Mülki amirin talimatı var, pankartı indireceğiz" diyerek CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'i aradı. Erbilgin, iftarda olduğunu söyleyince, polis pankart indirme işlemini iftar sonrasına erteledi. Bu pankartta suç nerede!!! pic.twitter.com/rOh1WMQOg9 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 14, 2021

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