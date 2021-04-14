MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale’deki 2’nci Kolordu Komutanlığında görevli bir astsubayın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğin açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale’deki 2’nci Kolordu Komutanlığımızda görev yapmakta olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale’deki 2’nci Kolordu Komutanlığımızda görev yapmakta olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021

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