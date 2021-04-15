Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Emekli amirallere elektronik kelepçe takılıyor

Bildiri soruşturmasında adli kontrol şartıyla bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen Atilla Kezek oldu.

Montrö Sözleşmesi ve'sarık ve cübbe' giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan14'ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.

Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, "Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti. Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" açıklamasında bulundu.