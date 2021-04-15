AK Partili Tayyar'dan patates çuvalıyla poz veren Hilvan Kaymakamı'na: Bir hadsiz, insani tavrı şovuna malzeme yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa'da Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı ile çekilen fotoğrafı, tartışma konusu oldu.

Fotoğraf karesine tepki gösterenlerden biri de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar oldu. Tartışma yaratan kare için "Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor" ifadelerini kullanan Tayyar, şöyle devam etti: "Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çok."

Hükümet, salgının tahribatını azaltmak için ihtiyaç sahiplerine patates, soğan ve çeltikten oluşan 2.2 milyon tonluk gıda yardımı yapıyor.



Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor.



Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi?



Yapmamız gereken çok iş var, çook! pic.twitter.com/IygYrNcfVc — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) April 13, 2021

​