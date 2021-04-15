Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bugün telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştiği öğrenilen görüşmede, karşılıklı olarak tebrik mesajları iletildi.