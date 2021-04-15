Bakan Koca anlattı: Aşı ikna timleri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusunda vatandaşların ikna edilmesi için ekipler oluşturacaklarını söyledi. Koca, haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini belirterek "Vaka ve ölüm oranlarında tedbirler etkili olmazsa ramazandan sonra daha sert tedbirler almak zorunda kalırız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ve aşılama çalışmalarına ilişkin olarak Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'a açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini belirten Koca, "Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık. Toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldik. Alınan tedbirlerle birlikte haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme bekliyoruz" dedi.

Koca, ramazan ayına yönelik alınan 2 haftalık kısmi kısıtlama kararını da değerlendirdi. "Şayet tedbirlere rağmen düşüş olmazsa haziranda daha sert tedbirler almak zorunda kalırız" diyen Koca, devamında yerli aşıyla ilgili konuştu.

'Aşılar çöpe gitmedi'

"Yerli aşıda faz-3 çalışmalarına geçiyoruz. İki ya da üç hafta sonra bu süreci de bitirmiş olacağız. Eylül ayında da aşılamaya başlarız. Nazal aşıda da en fazla üç haftalık süreç var önümüzde" ifadesini kullanan Koca, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6’sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz."

'İkna timleri aşının önemi hakkında bilgi verecek'

Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna edecek bir ekip oluşturacaklarını da söyledi. "İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak" bilgisini veren Koca, şunları kaydetti: