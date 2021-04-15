İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu

İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu.



Durmuş, durdurulmuş, başlanamamış bütün hatlarda şimdi aralıksız bir çalışma devam ediyor. Bugün test sürüşünü yaptığımız İkitelli - Ataköy Metro Hattı'nın Bahariye'ye kadar olan kısmını mayısta açıyoruz. pic.twitter.com/7x1wkcAXpn