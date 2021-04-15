Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan 'kısmi kapanma' dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine 'kısmi kapanma' konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 2 haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.