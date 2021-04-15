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    Aysun Kayacı, yıllar sonra konuştu: Yeter artık, düşsünler yakamdan

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    Eski model Aysun Kayacı, kendisi adına açılan sahte hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini söyledi. Şikayetlerinden bir sonuç alamadığını belirten Kayacı, yıllar önce kullandığı "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" ifadesiyle ilgili de "Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum" dedi.

    Gazeteci Cengiz Semercioğlu, son olarak "Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen eski model Aysun Kayacı ile gerçekleştirdiği sohbeti 12 Nisan'da kişisel Twitter hesabında paylaştı.

    Twitter'dan bıktığını söyleyen Kayacı, kendisi adına açılan sahte hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ancak bundan bir sonuç alamadığını söyledi. Kayacı, şunları anlattı:

    • "Yılda 2-3 defa Twitter'a şikayet ediyorum bu hesapları. Dünyanın avukat parasını veriyorum. Kapattırıyorum sahte hesapları yenisi açılıyor. Bu hesabı da şikayet ettim. Twitter 'Üzerinde tiyatro maskı logosu var. Parodi hesap olduğu belli' yanıtını verdiler. 'Tiyatro maskı benim ülkemde parodi olarak algılanmıyor. Ben oyuncu olduğum için benim hesabım zannediliyor' dedim ama kapatmaya yanaşmadılar. Bugün yeniden şikayette bulunacağım. Hesabın sahibini eninde sonunda mahkemeye çıkarttıracağım."

    'O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım'

    Kayacı, yıllar önce söylediği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözüyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum" ifadesini kullanan Kayacı, şöyle devam etti:

    • "Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim. O sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?"

    Twitter'a hesapları hızlıca kapatmadığı için çok kızgın olduğunu belirten Kayacı, "Orası bir çamur deryası, ben o çamurun içinde olmadım. Olmayacağım. Beni oraya çekemezsiniz. Böyle çamur hesaplar Twitter'ın işine geliyor olmalı ki hemen kapatmıyorlar" diye konuştu.

    'Şenol Güneş bana babalık yapmış biri, onu nasıl eleştiririm?'

    Sahte hesabın bir erkek tarafından kullanıldığını düşündüğünü belirten Kayacı, "Çünkü futbol üzerine de yorumlar yapıyor" dedi.

    Kayacı, son milli maçtan sonra o hesaptan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in eleştirilmesine çok üzüldüğünü söyledi. "Şenol Güneş bana babalık yapmış biri" diyen Kayacı, "Şu hayatta en sevdiğim insanlardan biridir Şenol Güneş. Ben onu nasıl eleştiririm? Onun hakkında bile abuk sabuk yazılar yazmışlar sahte hesaptan" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Şikayet, Cumhurbaşkanına hakaret, Şenol Güneş, Sahte hesap, Twitter, Eleştiri, Çoban, Aysun Kayacı
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