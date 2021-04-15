Armağan Çağlayan: İki yıl önce 70-85 TL arası para harcadığım pazar alışverişine bu hafta 200 TL harcadım

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda gıda fiyatlarında yaşanan artışa tepki gösterdi.
Çağlayan, "Ayvalık’ta yaşamaya başladığım ilk zamanlarda perşembe pazarına çıkıp, haftalık alışverişe 70-85 TL arası para harcıyordum. Bu hafta aynı alışverişe 200 TL harcadım. Geçen süre 2 yıl" dedi.
Ayvalık’ta yaşamaya başladığım ilk zamanlarda perşembe pazarına çıkıp, haftalık alışverişe 70-85 TL arası para harcıyordum. Bu hafta aynı alışverişe 200 TL harcadım. Geçen süre 2 yıl!— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 15, 2021
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