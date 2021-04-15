'128 milyar dolar nerede?' pankartı TBMM'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) döviz rezerviyle ilgili hazırlanan '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartlar, CHP'nin il ve ilçe başkanlıklarından indirilirken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan bir hamle geldi.
Tanal, söz konusu pankartı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasının penceresine astı.
#SICAKGELİŞME— Halk TV (@halktvcomtr) April 15, 2021
Meclis'te "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartı....
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, odasının penceresine gündemdeki pankartı astı... pic.twitter.com/R0rybxLOVx
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