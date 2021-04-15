Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı" dedi.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut, dün (14 Nisan 2021) 86 yaşında hayatını kaybetti. Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşama veda etti.

Akbulut için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi, daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Akbulut'un cenazesi, devlet mezarlığına defnedilecek.

Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Sözlerine "Değerli kardeşlerim, şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut beyefendiyi ebedi aleme, ahire uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabi Yıldırım beyin gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı. Ve düşüncelerini bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik. Rabbim yar, yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum."

© AA Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

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Meclis'teki törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, ölümün yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. "Merhum Akbulut, ardından yazan, söyleyen gösteriyor ki seçkin, müstesna insanlardandı" diyen Şentop, şöyle konuştu: