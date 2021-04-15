CHP'li Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa 6 yıl hapis cezası

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Alparslan Sargın, F.Y, İ.T. ve taraf avukatları katıldı. CHP'li Tezcan ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek beraatlerini istedi. Yargılama sonunda hakim, sanıklardan Alparslan Sargın'a, 'silahla yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından 6 yıl 15 gün hapis ve 9 bin lira ceza verdi.

Sanıklardan F.T'yesuçundan 3 ay 22 gün, İ.T'yesuçundan 6 ay hapis cezası verildi. F.T. ve İ.T'ye verilen hapis cezaları paraya çevrildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Tezcan'ın avukatı Celal Çelik, mahkemeye eylemin adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini birkaç kez söylediklerini fakat olayın silahla yaralama olarak değerlendirildiğini belirterek verilen cezanın yeterli olmadığını savundu.

O dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Tezcan'ın, Aydın'daki restoranda 29 Ekim 2016'da parti üyeleriyle yemekte bir araya geldiği sırada silahla yaralanmıştı. Zanlı Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmıştı. Zanlının arkadaşı F.Y. teslim olmuş, soruşturma kapsamında İ.T. de gözaltına alınmıştı. Sargın, 2 Kasım'da tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

Sargın, 12 Mayıs 2017'de adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Sargın hakkında 'silahla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama ve zincirleme tehdit' suçundan 5 ila 15 yıl hapis cezası istenmişti.

Soruşturma kapsamında F.Y. hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etme', İ.T. hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından hapis cezaları talep edilmişti.