Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı

Oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, geçen pazartesi akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken oyuncu, yoğun bakıma alındı.

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan Sergen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sergen'in rol aldığı dizinin yapım şirketi MED Yapım, "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in Kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.

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Burak Sergen'in ardından Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cansın Sergen'in de Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.