Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, NATO Askerî Komite Başkanı Orgeneral Stuart PEACH ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/f0Fd1Hd7w7— TSK (@TSKGnkur) April 15, 2021
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