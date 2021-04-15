Kadir Şeker dosyası Yargıtay'a gönderildi

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet gösteren Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne neden Kadir Şeker'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya, Yargıtay'a gönderildi.

Konya'da Özgür Duran'ın Ayşe Dırla isimli kadına şiddet uygulamasına müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Şeker, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu.

Kadir Şeker'in avukatları da itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker'in bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.

Mahkeme meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaada sınırın aşılması maddesi uygulanarak Kadir Şeker’in beraatine, tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1 Ceza Dairesi'de itirazları reddedip, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Şeker'in avukatı Emrah Daylan, kararı itiraz edeceklerini belirterek, "Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve bizim hapis cezasındaki indirim talebimizi reddetti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Biz de karar itiraz edeceğiz" diye konuştu.