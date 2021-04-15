İBB'den metro paylaşımı: 10 hatta çalışıyor, rekor kırıyoruz

İstanbul'da inşası durdurulmuş bütün metro hatlarının inşasına tekrar başlandığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul rekora koşuyor" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşımdaysa, "10 hatta çalışıyor, rekor kırıyoruz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yeniden inşasına başlanan metro hatları hakkında açıklama yaptı.

İstanbul'da 10 hatta çalışmaların devam ettiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul rekora koşuyor. Bütün finansal ve teknik sorunları çözerek yıllardır yapımı durmuş bütün metroların yapımını başlattık, yenilerini de planladık. İstanbul'da 10 hatta hummalı bir çalışma devam ediyor. Bu dönem İstanbul'un tarihinde en çok metro yapılan dönem olacak."

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, İmamoğlu'nun bu tweet'i alıntılanarak, "10 hatta çalışıyor, rekor kırıyoruz" paylaşımı yapıldı.

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10 hatta çalışıyor, rekor kırıyoruz.😎 https://t.co/PUu3068Ifh — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 15, 2021

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