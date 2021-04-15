Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Bilmediğim olaylar arasında kaldım

Silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Mustafa Üstündağ, yaşananlarla ilgili konuştu. 'Bir anda 40 kişinin etraflarını sardığını' söyleyen Üstündağ, "Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar. Kısaca bilmediğim olaylar arasında kaldım" dedi.