‘128 milyar dolar nerede?’ sorusu, internette oyuna dönüştürüldü

Türkiye gündeminin başlıklarından biri olan “128 milyar dolar nerede?” sorusu, internette oyun haline dönüştürüldü. '128milyardolar.net' adlı bir oyun sitesinde, ayçiçek yağından havalimanına kadar farklı harcamalar üzerinden 128 milyar dolar sıfırlanmaya çalışılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gündeme getirdiği “128 milyar nerede?” sorusu, bir internet sitesine de ilham verdi. '128milyardolar.net' adlı internet sitesinde, ekmekten cep telefonuna, koronavirüs aşısından hamburgere, ayçiçek yağından havalimanına kadar pek çok nesne kullanılarak 128 milyar dolar sıfırlanmaya çalışılıyor.

BirGün'ün haberine göre sitede, “Merkez Bankası rezervleri gibi tüm hakları saklıdır” notu yer alıyor.

Sitede yer alan bazı ürünlerin fiyatı şu şekilde:

-8 tane ekmek: 1 dolar

-2 doz BioNTech aşısı: 50 dolar

-20 kilo patates+20 kilo soğan: 10 dolar

-Playstation 5: 1200 dolar

-Altın musluk: 1500 dolar

-Gemicik: 35 milyon dolar

-Osmangazi Köprüsü: 1 milyar 200 milyon dolar

-İstanbul Havalimanı: 12 milyar 250 milyon dolar