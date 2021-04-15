THY 'Boeing 737-MAX' siparişlerini revize etti

THY, Boeing B737-MAX siparişleriyle ilgili revizyona gidildiğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durum göz önünde bulundurularak, filo planlarının gözden geçirilmesi ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak, sipariş verilen 75 adet B737 MAX uçağın 10 adedinin kesin iptaline karar verildi.

40 adet uçak ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilecek. Şirket, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından, dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında ilgi açıklamamızda toplam 75 adet B737-MAX uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmişti. Koronavirüs küresel salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulunduran Ortaklığımız, filo planlarını gözden geçirmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak 75 adet B737 Max uçağın 10 adedinin kesin iptaline, 40 adet uçağın ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilmesine karar vermiştir. Ortaklığımız, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecektir. Aynı zamanda, mevcutta teslim edilmemiş 13 adet B737 MAX uçağının teslim tarihleri Ortaklığımızın operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır."