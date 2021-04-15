Kadınlar, İstanbul’un birçok noktasını 'İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz' pankartıyla donattı

Kadın örgütleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına karşı, Avcılar, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Altunizade, Bağcılar ve Beşiktaş gibi İstanbul'un çeşitli semt ve noktalarına, "İstanbul Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmiyoruz" yazılı pankartlar astı.
Bugün Galata Kulesi ve Haliç Köprüsü'ndeydik. Bizi gördünüz mü? 💥💜— Kadınlar Birlikte (@KBGuclu) April 15, 2021
"İstanbul Sözleşmesi Bizim!" demeye her yerden devam edeceğiz. ✌️ pic.twitter.com/6KgLH9wWOx
Sözleşme mevzuatına göre, çekilme kararı 1 Temmuz 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.
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