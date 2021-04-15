TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda pandemi sürecinde firmaların sıkıntılarının arttığını belirterek "Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor" ifadesini kullandı.
Twitter'dan açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor" dedi.
Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 15, 2021
Öncelikle, Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor.
Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor.
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