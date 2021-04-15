Bakan Pekcan: Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mylovanov ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Pekcan Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Tymofiy Mylovanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair açıklama yapan Bakan Pekcan teknik heyetlerin bir araya gelmesi kararı alındığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Tymofiy Mylovanov ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Türkiye-Ukrayna STA müzakereleri kapsamında teknik heyetlerimizin bir araya gelmesini kararlaştırdık."

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Tymofiy Mylovanov ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Türkiye-Ukrayna STA müzakereleri kapsamında teknik heyetlerimizin bir araya gelmesini kararlaştırdık. pic.twitter.com/b8RizunbxH — Ruhsar Pekcan (@pekcan) April 15, 2021

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