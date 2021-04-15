Bakan Pekcan: Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mylovanov ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Tymofiy Mylovanov ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Türkiye-Ukrayna STA müzakereleri kapsamında teknik heyetlerimizin bir araya gelmesini kararlaştırdık."
Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Tymofiy Mylovanov ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) April 15, 2021
Türkiye-Ukrayna STA müzakereleri kapsamında teknik heyetlerimizin bir araya gelmesini kararlaştırdık. pic.twitter.com/b8RizunbxH
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