CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun konuşması dinletildi: 128 milyar dolarla ne yapılabilirdi?

Kılıçdaroğlu videodaki konuşmasında şunları söylüyor:
- 10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay 3 bin lira para verebilirdiniz. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borçlarını sıfırlayabilirdiniz.
- Çiftçilerin bankadan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. Mikro işletmelerin 16 milyar liralık kredinin tamamını ödeyebilirdiniz.
- Yoksulluk sınırı altında olan 1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz.
- Biontech aşısı getirebilirdiniz, 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi.
- Milli Eğitim Bakanlığı'nda internete erişemeyen, EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız.
- Devletten 3 ay boyunca 806 bin esnafımıza bir yıl süreyle 3 bin lira para verebilirdiniz. Devletten 3 ay boyunca bin lira alan basit usul dışındaki esnafa da yine her ay 3 bin lira para verebilirdiniz."
- Devletten 3 ay boyunca bin lira para alan 26 bin müzisyene her ay bir yıl süreyle 3 bin lira verseniz yine para bitmiyor.
- 467 milyar lira daha para kalıyor. Paranın büyüklüğü bu işte. Devletin soyulduğu buradan belli.
- Bunu soruyorum. Afişleri indiriyor. Bana hakarettir diyor. Niye sana hakaret olsun? Eğer hesabını veremiyorsan korkma sandığı getir, namusunla git.
128 MİLYAR DOLARLA NE YAPILABİLİRDİ?— CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı (@BAKIRKOY_CHP) April 15, 2021
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu anlatıyor! pic.twitter.com/dF6tUV7CXn
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