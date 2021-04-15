Saadet Partisi'nden 'Nerede o eski Ramazanlar' videosu: Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik

Geçim İttifakı kampanyasını yürüten Saadet Partisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda, "Eskiyi özlemeye devam ediyoruz" sözleriyle geçim sorununa dikkat çekti.
Bu yıl kurulan sofraların geçen Ramazan'a oranla daha pahalıya mal olduğu anlatılan videoda yer alan ürünlerin zam oranlarıyla ve #MutfaktaRamazan etiketiyle yapılan paylaşımlarla göz önüne serildi.
Ucuz ve kalabalık sofraları özledik, nerede o eski Ramazanlar?#MutfaktaRamazan 🍽️ 🥣#Geçimİttifakı | https://t.co/z5T2bGhAq5 pic.twitter.com/HNvnYOvr2l— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) April 15, 2021
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