Saadet Partisi'nden 'Nerede o eski Ramazanlar' videosu: Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik

Saadet Partisi tarafından yayınlanan videoda, "Nerede o eski Ramazanlar, eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye" denildi.