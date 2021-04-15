AK Parti'li Mahir Ünal: Vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık' açıklamasını yaptı.

Mahir Ünal Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunlarıifade etti:

"Her zaman “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz.Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz."

Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz. #HükümetMilletininYanında — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) April 15, 2021

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