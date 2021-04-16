Canan Kaftancıoğlu'dan '128 milyar dolar nerede?' paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sosyal medyadan 'Sahi 128 milyar dolar nerede' başlıklı bir video paylaştı.

CHP'nin İstanbul'un ilçelerinde astığı '128 milyar dolar nerede' yazılı pankartların indirilmesinin ardından yaşananlara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan bir video paylaşarak tepkisini sürdürdü.

Kaftancıoğlu paylaşımında "Herkese ama özellikle Mahir Ünal’a gelsin. İyi geceler ve iyi izlemeler... Sahi 128 milyar dolar nerede" ifadelerini kullandı.

Herkese ama özellikle Mahir Ünal’a gelsin :)

iyi geceler ve iyi izlemeler...

Sahi #128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/MMUMhTCw42 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 15, 2021

Pankartların indirilmesi üzerine daha önce Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu geceden söyleyeyim; her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız... Sizler de vatandaşın parasıyla kiraladığınız 39 vinci, kolluk kuvvetlerinizi ve alamadığınız kararlarınızı bugünden hazır tutun. Görelim bakalım siz mi yaman yoksa halk mı, halkın partisi mi?" açıklamasını yapmıştı.