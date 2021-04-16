Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iklim raporu: 'Yılda 200 gün sıcak geçecek'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, önlem alınmazsa yüz yıl sonra Güney ve Doğu Anadolu’da bir yılda 200 günün sıcak dalgası altında geçeceğini vurguladı.
Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Özkaldı, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:
Daha çok orman yangını
“Türkiye’de gelecekteki beklenti, ortalama sıcaklıkların ciddi oranda, 1 ila 2 derece artması. Güney ve batı bölgelerde sıcaklık artışı en fazla yaz aylarında yaşanacak. En fazla Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu, Doğu bölgeleri olmak üzere toplam yağışlarda genel olarak azalma söz konusu. Karadeniz kıyılarında buna mukabil 150 milimetreye varan yağış artışları var.
Ülkemizin doğusu ve güneydoğusunda sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının yüz yıl sonunda yılda 200 günlerde olabileceği öngörülüyor. Sıcak hava dalgalarındaki artış orman yangınları riskini de maalesef artırıyor. Kar örtüsünde azalmalar su stresini artıracak. Fırat, Dicle ve Konya kapalı havzalarında su açığı öngörülüyor. Doğu Karadeniz ve Çoruh havzalarında su fazlası öngörülüyor.
Su stresi altındayız
'Su kanunu çıksın'
Su kanunu çıksın istiyoruz. Taslak 6 bölümden, 30 maddeden oluşuyor. Burada suyun hukuki niteliği, su yönetim ilkeleri, kaynakların korunması, yetki, sorumluluk, yasak fiiller ve cezalar yer alıyor.”
'Ayılar daha az uyuyor'
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut iklim değişikliğinin etkisiyle ayıların kış uykusunun kısaldığını söyledi. Türkiye’de istilacı bazı bitki ve hayvan türlerinin yayıldığını belirten Bulut, Ankara, İstanbul ve İzmir’de görülen yeşil papağan, İzmir, Antalya ve Mersin’de kırmızı yanaklı su kaplumbağası, Meriç ve Aras nehirlerinde su maymunu, Acıgöl’de Doğu Amerika sivrisinek balığına karşı mücadele verildiğini kaydetti.
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