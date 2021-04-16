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    Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf

    Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: 'İhanete uğradım, hayatında başka kadınlar var'

    © Fotoğraf : Twitter
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    Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne süren Gündeş, dilekçesinde “Hayatında başka kadınlar var” dedi.

    Şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Reza Zarrab’la 2010’da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013’te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014’te tahliye oldu.

    Çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016’da tatil için gittikleri Miami’de, Reza Zarrab’ın havalimanında gözaltına alınması oldu. Zarrab’ın ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra 'itirafçı' oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye’de olmasına rağmen New York’ta yaşamaya başladı.

    Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, ikili 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadı. Gündeş’in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara’yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD’ye giderek eşiyle görüştü.

    Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki en şiddetli tartışma ise Aralık 2020’de yine bir telefon görüşmesi sırasında patlak verdi. Reza Zarrab eşinin ve kızının ABD’ye gelmesini istiyordu. Kızı Alara’yı özlemişti. Ancak Gündeş, Zarrab’ın bu teklifini pandemi sebebiyle geri çevirdi. Zarrab’ın buna karşılığı ise Gündeş’in iddiasına göre şu sözlerle oldu:

    TBMM
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    “Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git.”

    1 ay boyunca otelde kaldı

    Bu tartışma sonucunda Ebru Gündeş birlikte yaşadıkları Kanlıca’daki yalıyı terk etti ve 1 ay boyunca kızıyla birlikte İstanbul’da bir otel odasında yaşadı. Sonrasında ise kızının düzenini bozmamak adına tekrar eve döndü.

    2021 Şubat ayında Ebru Gündeş, kızıyla Reza Zarrab’ın yanına gitti. Ünlü şarkıcı kızını babasının evine bıraktı, kendisi ise bir otelde kaldı. 3 günlük otel konaklamasının ardından kızının ısrarı üzerine Zarrab’ın evine gitti. Gündeş, dilekçede eşiyle aynı evde, fakat ayrı odada kaldığını vurguladı.

    Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi’ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez’de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab’ın adresi ise Beykoz-Kanlıca’daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan’da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

    İhanet iddiası dilekçede

    Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

    Kızının velayetini istiyor

    Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara’nın velayetini de talep etti.

     

    Etiketler:
    Duruşma, Dilekçe, Mahkeme, Boşanma davası, Boşanma, Reza Zarrab, Ebru Gündeş
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