'Montrö bildirisi' soruşturması: 7 emekli amiralin evinde arama

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağırılan 4 emekli amiral, adli kontrol hükümleri uygulanarak üç gün önce serbest bırakılmıştı.

Bu sabah ise terörle mücadele şubesi polislerinin 7 emekli amiralin evlerinde arama yaptığı öğrenildi. Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

Evlerindeki dijital materyallere el konulan ve haklarında gözaltı kararı olmayan 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadeye çağrıldı.