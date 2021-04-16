Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TVNET'te canlı yayınlanan 'Ramazan Hilali' programına katıldı. Ramazan ayını tebrik eden Erbaş, "Cenabıhak, bu ramazan ayını en verimli şekilde geçirmeyi hepimize, bütün İslam alemine nasip eylesin inşallah" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Erbaş, bu yıl ramazan ayı temasını 'Şifa Ayı Ramazan' olarak belirlediklerini, bu sayede ramazan ve Kur'an-ı Kerim'in inananlar için bir şifa olduğuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kur'an'ın tamamının şifa olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an'ın tamamı müminler için rahmettir. Kur'an'daki tüm emirler, bütün müminler, bütün insanlar için şifadır. Rabbim, bu şifadan bütün insanlığı mahrum bırakmasın" değerlendirmesini yaptı.

Ali Erbaş, din istismarıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti: