Ulu Cami'ye balyozlu saldırı: Korkulukları haç işaretine benziyor

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan kişi, 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdığını iddia ederek, "Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, ben de yaptım" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Tamer Ö., eline aldığı balyoz ile 622 yıllık caminin kuzey tarafındaki pencerelere saldırdı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı.

'Emir geldi, ben de yaptım'

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz Ayasofya'yı açarlarsa ben de burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, ben de yaptım" dedi. Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.